Seit wenigen Wochen ist die Porsche AG erst eigenständig an der Börse notiert. Bislang hat sich der Kurs aber gut entwickelt, die Aktie notiert inzwischen dreistellig. In der kommenden Woche könnte der Luxus-Autobauer nun sogar in den DAX aufsteigen. Anleger können jetzt mit Hebel darauf setzen, dass dann auch der Kurs weiter zulegt.Angesichts der Marktkapitalisierung war es eine Frage der Zeit bis Porsche in den Leitindex kommt. Noch im Dezember könnte es nun so weit sein, bereits kommende Woche ...

