Die letzten beiden Monate verliefen für die BASF-Aktie hervorragend, da starke Kursgewinne erzielt wurden. Trotz der Rezessionssorgen in der Wirtschaft kam es zu einem Kursanstieg an den Börsen und diese Stimmung schwappte auch auf die BASF-Aktie über. Dieser Anstieg ist in der größeren Betrachtung (noch) kein Beginn einer größeren Aufwärtsbewegung. Ganz im Gegenteil. Die Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...