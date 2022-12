München (ots) -Ankündigung für die MedienDatum: 6. Dezember 2022Uhrzeit: 8:30 Uhr - 11:30 UhrOrt: 37574 Einbeck (Niedersachsen)Tiedexer Tor 3, PS. SPEICHER-VeranstaltungszentrumAm 6. Dezember 2022 demonstriert "Keine Patente auf Saatgut!" in Einbeck (Niedersachsen) anlässlich der Jahreshauptversammlung des Unternehmens KWS. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren vermehrt Patente auf konventionell gezüchteter Pflanzen angemeldet. Diese Patente gefährden den gesetzlich garantierten Züchtervorbehalt für konventionell gezüchtete Pflanzen, der die freie Zucht mit allen auf dem Markt befindlichen Pflanzensorten erlaubt."Keine Patente auf Saatgut!" veröffentlicht an diesem Tag auch einen Bericht zu den Patenten des Unternehmens KWS, in dem gezeigt wird, welche Risiken von derartigen Patenten für die Pflanzenzucht ausgehen.Vor Ort wird Keine Patente auf Saatgut! zusammen mit Partner- und Mitgliedsorganisationen wie der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL), dem Gen-ethischen Netzwerk (GeN) und WeMove Europe mehrere zwei Meter hohe Standbilder präsentieren, die patentierte Tomaten, Brokkoli, Braugerste und Mais symbolisieren. AnsprechpartnerInnen dieser Organisationen stehen auch vor Ort zur Verfügung.Die Presseklärung, der Bericht und Fotos von der Demonstration können am 6.12. unter dieser Link abgerufen werden: https://www.no-patents-on-seeds.org/news/kwsPressekontakt:Christoph Then, 0151 54638040, info@no-patents-on-seeds.orgOriginal-Content von: Keine Patente auf Saatgut!, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156268/5385163