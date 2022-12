Family Offices erhöhen ihre Allokation in Private Debt, was auf eine Kombination aus erhöhter Transparenz in der alternativen Anlageklasse und attraktiven Renditen zurückzuführen ist, wie eine neue Umfrage von Aeon Investments1, der auf Kredite spezialisierten Investmentgesellschaft mit Sitz in London, zeigt. Seine Studie unter leitenden Angestellten von Family Offices mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 98,4 Milliarden US-Dollar ergab, dass 80 % davon ausgehen, dass Family Offices die Zuweisungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...