Karlsruhe (ots) -Grund zur Freude haben die HINTE Expo & Conference GmbH und die HINTE Marketing & Media GmbH. Die in Karlsruhe ansässigen Unternehmen wurden gemeinsam beim Wettbewerb "familyNET 4.0 - Unternehmenskultur in einer digitalen Arbeitswelt" ausgezeichnet, welcher durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg zusammen mit dem Bildungswerk der Baden-Württembergischen Wirtschaft e.V. zum vierten Mal ausgelobt wurde. HINTE gewann im Handlungsfeld 'Personal- und Organisationsentwicklung'.In der Begründung wurde u.a. die schnelle und erfolgreiche Anpassung auf Organisations- und Produktebene in einer durch die Corona-Pandemie besonders stark betroffenen Branche gewürdigt. Das in der dritten Generation geführte Familienunternehmen habe, so die Jury, alle Organigramme in schlankere, agile Teams überführt und durch entsprechende interne Kommunikationskultur, sowie verschiedene Maßnahmen zur Unterstützung der Mitarbeitenden wirksam zu einer gesunden Basis für kontinuierliche Weiterentwicklung und nachhaltiges Wachstum beigetragen.Ministerin Hoffmeister-Kraut: "Unsere baden-württembergischen Unternehmen haben trotz der andauernden Krisen unglaublich viele digitale Angebote zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie umgesetzt. Um dies zu würdigen, haben wir besonders kreative und innovative Konzepte mit dem Award "familyNET4.0" ausgezeichnet."Die für die interne Umsetzung Verantwortlichen Selina Nicko, Head of Human Resources und Marco Hüttlin, Head of Finance, freuen sich, dass der für alle Mitarbeitenden sehr fordernde Reorganisationsprozess so erfolgreich verläuft und dies auch entsprechend gewürdigt wird: "Sowohl die Geschäftsleitung wie alle Mitarbeitenden, haben mit Mut und herausragender Identifikation diese Entwicklung getragen. Das ist Teamwork vom Allerfeinsten. Dieser Preis ist daher eine wunderbare Anerkennung für alle, die die Errungenschaften der letzten beiden Jahre möglich gemacht haben."Laudatio zur HINTE Expo & Conference GmbH / HINTE Marketing & Media GmbH (https://www.hinte-messe.de/media/docs/hinte-messe/2022_HINTE-Karlsruhe.pdf)Pressekontakt:IHR PRESSEKONTAKT:HINTE Expo & Conference GmbHHead of ContentDenise WenzelT +49 721 83 14 24 - 730denise.wenzel@hinte-media.comOriginal-Content von: HINTE Expo & Conference, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153514/5385190