Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Aktivitäten im SSA-Segment stellen sich derzeit überschaubar dar und nehmen somit lediglich eine Nebenrolle ein, so die Analysten der Helaba.Bemerkenswert sei, dass die EIB am Dienstag einen 100 Mio. EUR-Bond (MS-33) mittels einer privaten Blockchain-Technologie (Ethereum) emittiert habe. Dabei habe im Vordergrund gestanden, weitere Erkenntnisse beim Einsatz der digitalen Technologie und des Abrechnungsprozesses zu gewinnen. Bei der Transaktion habe es sich um die zweite Tranche auf Basis eines Digitalverfahrens gehandelt, wenngleich die Erstplatzierung noch über eine öffentliche Plattform abgewickelt worden sei. Bereits am Montag sei die EU im klassischen Format (Auktion) aktiv gewesen. Zwei ausstehende Benchmark-Emissionen seien insgesamt um 16,27 Mrd. EUR. aufgestockt worden. ...

