Plädoyer für gleiche Chancen für alle Menschen

Huawei rief die Akteure der IKT-Branche auf, einheitliche Wettbewerbsbedingungen für alle Menschen zu schaffen, nicht nur für die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dieses Plädoyer ist im ersten Whitepaper des Unternehmens über Ansätze für Fairness, Gleichberechtigung und Chancengleichheit enthalten, das im Rahmen der Veranstaltung zum Thema Frauen im Technologiebereich im Peter-Drucker-Forum veröffentlicht wurde.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221201006049/de/

(Graphic: Business Wire)

Das Whitepaper bildet einen Teil der laufenden Kampagne von Huawei, mit der die digitale Ausbildung und der Zugang von Frauen zu digitalen Kenntnissen in der ganzen Welt verbessert werden sollen. Wie viele andere Unternehmen in der IKT-Branche setzt sich Huawei in seinem eigenen Betrieb für Fairness, Gleichberechtigung und Chancengleichheit ein. Das Unternehmen hat insbesondere messbare Maßnahmen ergriffen, um die Vielfalt seiner Belegschaft zu steigern und die firmeninterne Vertretung von Randgruppen zu verbessern.

Es ist weithin bekannt, dass bedeutsame, spürbare Ergebnisse derartiger Programme oftmals auf sich warten lassen. Aus diesem Grund hat Huawei viele seiner Bemühungen über die Grenzen seines eigenen Talentpools hinaus gerichtet und spezielle Programme geschaffen, die dem Technologieumfeld als Ganzem zugutekommen sollen.

Mithilfe von IKT will Huawei unvernetzte Menschen vernetzen und hofft damit, allen Menschen einen eigenen Weg zu ebnen und eine faire Chance zur Verfolgung ihrer Träume zu eröffnen. Das Whitepaper umfasst mehrere Gespräche mit MitarbeiterInnen von Huawei in der ganzen Welt, in denen diese gefragt werden, auf welche Weise diese Ziele erreicht werden sollen.

Im Rahmen der Veranstaltung "Women in Tech Carnival" kamen bekannte Frauen in Führungspositionen aus der ganzen Welt sowie aufstrebende neue Talente zusammen, um mehr talentierte junge Frauen dazu zu inspirieren, erfolgreich zu sein und Führungsrollen in diversen Branchen zu übernehmen.

Die Nobelpreisgewinnerin Ada Yonath eröffnete die Veranstaltung mit den Worten: "Ebenso wie viele andere Bereiche sind die Naturwissenschaften geschlechtsunabhängig."

Huawei rief die "Women-in-Tech"-Initiative im Jahr 2020 ins Leben. Nach dem Motto "Technologie für Frauen, von Frauen, mit Frauen" befasst sich Huawei seitdem mit der Entwicklung und Nutzung von Technologie, die insbesondere Frauen zugutekommt, und mit dem Aufbau einer frauenfreundlicheren Umgebung innerhalb der Technologiebranche, um mehr Frauen für Führungsrollen zu gewinnen.

Nach fast drei Jahren ist die Initiative "Frauen in der Technologie" jetzt in vielen Ländern in der ganzen Welt im Gang. Im Juli 2022 fand die dritte Runde der von der Europäischen Führungsakademie veranstalteten Schulung für Frauen in Führungsrollen im digitalen Zeitalter in Prag (Tschechien) statt. Das Programm umfasste eine Woche von Masterklassen, Teamprojekten, aktiven Fortbildungssitzungen, Gruppenaktivitäten, Themenabenden und kulturellen Veranstaltungen für Frauen in künftigen Führungspositionen. Huawei Ghana veranstaltet derzeit zudem einen Kurs für 50.000 Studentinnen und Technikerinnen zum Thema Cybersicherheit und andere digitale Kenntnisse und Fähigkeiten.

Außerdem veröffentlichte Huawei zwei Videos über Frauen in Führungsrollen.

Zum Herunterladen des Whitepapers klicken Sie bitte hier: A White Paper on Huawei's Approach to Fairness, Equity Opportunity Huawei

Für das Video klicken Sie bitte hier: Tech by her interviews.

Vollständige Aufzeichnung: https://www.huawei.com/en/events/women-in-tech

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221201006049/de/

Contacts:

ancky.zhou@huawei.com