Seit dem Auftreten der inversen Zinskurve ist der Anleihenmarkt in aller Munde. Doch was genau versteht man darunter und wieso wird das Phänomen als Vorbote einer Rezession gewertet? Diesen Fragen gehen die AKTIONÄR-Redakteure Tim Temp und Benjamin Heimlich in der 58. Folge des einfach börse-Podcasts nach. Selbstverständlich erklären sie auch, welche Besonderheiten Anleihen haben und ob sie für Privatanlegerinnen und -anleger geeignet sind. einfach börse hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen ...

