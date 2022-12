Die laufende Finanzierungsrunde bei Desert Gold Ventures Inc. (TSX.V: DAU; FRA: QXR2; OTCQB: DAUGF) stößt offenbar auch großes Interesse. Wie das Unternehmen heute mitteilt, sind bereits Zeichnungsscheine in Höhe von 1.741.000 $ eingegangen. Angesichts des großen Interesses werde das Unternehmen bis auf Weiteres weiterhin Zeichnungsscheine auf einer überzeichneten Basis entgegennehmen, heißt es in der Meldung.Am 1. Dezember 2022 gab das Unternehmen ...

