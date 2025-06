LiveDrop, ein Pionierunternehmen im Bereich der sicheren Offline-Datenübertragung, hat eine überzeichnete Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 2,5 Millionen US-Dollar erfolgreich abgeschlossen. Die Finanzierung erfolgte unter der Leitung von Value Creation Capital unter Beteiligung des niederländischen Fonds Secfund und des britischen Investors Kadmos Capital. Auch bestehende Investoren wie Patronum Investment beteiligten sich erneut und bekräftigten damit ihr Vertrauen in die Mission von LiveDrop. Darüber hinaus trug eine ausgewählte Gruppe strategischer Angel-Investoren, einschließlich Wi-Fi-Pionier Cees Links, zur Finanzierung bei.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250619661952/de/

AI Generated image by LiveDrop

Das 2021 in Eindhoven gegründete Start-up LiveDrop entwickelt eine proprietäre Technologie für die schnelle und sichere Offline-Datenübertragung mittels optischer Kodierung. Als softwarebasierte Lösung, die auf Standardhardware wie Laptops, Smartphones und Kameras ausgeführt wird, lässt sich die Technologie von LiveDrop nahtlos in Missionssysteme und bestehende Softwareumgebungen integrieren. Dies ermöglicht einen sicheren, unidirektionalen Datenaustausch ohne die Notwendigkeit drahtloser oder netzwerkbasierter Kommunikation, was in Verteidigungs- und nationalen Sicherheitsoperationen entscheidend ist.

Das zwölfköpfige Team des Unternehmens konzentriert sich hauptsächlich auf den Verteidigungs- und Sicherheitssektor. Darüber hinaus bieten die Bereiche Cybersicherheit, Gesundheitswesen und sichere Endbenutzergeräte weitere potenzielle Anwendungen. Die Dual-Use-Strategie von LiveDrop gewährleistet die Relevanz in militärischen und zivilen Märkten und trägt zu einem sichereren Umgang mit Daten in sensiblen Umgebungen bei.

Patrick Moreu, CEO von LiveDrop, kommentierte:

"Die Tatsache, dass diese Runde überzeichnet war, und dass sowohl bestehende als auch neue Anteilseigner sich erneut beteiligen, ist eine aussagekräftige Bestätigung unserer Ausrichtung. Die Beteiligung von Secfund, Value Creation Capital, Kadmos Capital und des Wi-Fi-Pioniers Cees Links spricht für die Stärke unserer Dual-Use-Strategie und öffnet Türen für einen breiteren Einsatz in NATO-Ländern und darüber hinaus."

LiveDrop verwendet die Mittel aus der Seed-Finanzierung für die Skalierung seiner Technologie in den Sektoren Verteidigung, Regierung und zivile Anwendungen, um Implementierungen auf internationaler Ebene voranzutreiben und die Technologie noch stärker in sichere Datenökosysteme zu integrieren. Die starke Unterstützung durch nationale und internationale Investoren liefert dabei nicht nur Kapital, sondern auch wertvolle strategische Beratung, Marktzugang und Branchenexpertise.

Die vollständige Pressemitteilung und weitere Informationen finden Sie unter: https://www.livedrop.eu/seed-round-announcement

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250619661952/de/

Contacts:

hello@joannavanderwerf.com