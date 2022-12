HelloFresh 4.10% AndiUnkauf (LANGER): Neuaufnahme Hello Fresh für einen Einstiegspreis von 23,13€. Das Unternehmen wächst weiterhin stark, wenn auch die Margen unter Druck gekommen sind. Dies liegt aber vor allem an den hohen Marketingausgaben und daran, dass die Preisanstiege nicht komplett an die Kunden weitergegeben wurden. Es zeigt aber auch, dass Hello Fresh selbst in solch schweren Zeiten wachsen kann. Hello Fresh ist meiner Meinung auf lange Sicht unterbewertet und ein gutes Unternehmen für diesen Preis (02.12. 12:41) >> mehr comments zu HelloFresh: www.boerse-social.com/launch/aktie/hellofresh Infineon -0.02% Silberpfeil60 (MOBIL): EU will 43 Milliarden Euro für Chip-Produktion mobilisieren Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...