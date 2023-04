Infineon 1.14% Lausitzer (LAU023): Neu im wikifolio. Das Unternehmen ist sehr gut aufgestellt und wird auch in Zukunft sehr gute Chancen am Markt haben. Durch die Stärkung des Technologiesektors in Europa, bedingt durch die Auflösung der Abhängigkeiten von China, sehe ich über Jahre eine Marktführerschaft bei Infineon. (13.04. 08:25) >> mehr comments zu Infineon: www.boerse-social.com/launch/aktie/infineon_technologies_ag HelloFresh 2.81% Trader01 (GLOBALNT): Gewinnrealisierung da Momentum nicht steigt. (13.04. 08:19) >> mehr comments zu HelloFresh: www.boerse-social.com/launch/aktie/hellofresh Nordex 0.23% MichaelBurry000 (65847584): Kauf Nordex Haltedauer: kurzfristig bis mittelfristig ...

