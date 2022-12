Zuletzt hagelte es für den Bitcoin miese Nachrichten und der Kurs fiel fast -80% unter den jüngsten Höchststand. In dieser Woche kletterte die Krypto-Währung jedoch wieder um +6,25% auf über 17.000 US$. Ursächlich für die Kurserholung ist offenbar eine Gesetzesänderung im Krypto-affinen Brasilien. Diese könnte auch der Grund dafür sein, dass sich Investor-Legende Warren Buffett, der Bitcoin immer wieder kritisiert hat, in erheblichem Maße im brasilianischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...