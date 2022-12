Mit einem Kurssprung von +18% auf 91,49 US$ hat die Splunk-Aktie (WKN: A1JV4H) auf die neuesten Geschäftsergebnisse des Unternehmens reagiert. Das kräftige Umsatzwachstum versetzt offenbar Anleger in Kauflaune. Geht es noch weiter nach oben für das Papier? Splunk ist ein US-Cloud-Software-Unternehmen mit Sitz in San Francisco, das eine Log-, Monitoring und Reporting-Plattform für Daten nahezu jeder Art sowie nahezu jeder Quelle anbietet. Doch sammelt ...

