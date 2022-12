München (ots) -Energiesparen ist aktuell das Gebot der Stunde - und auch im Zusammenhang mit der Weihnachtsbeleuchtung beherzigen die Deutschen das. Einer aktuellen Umfrage des Energieanbieters E.ON zufolge achten drei von vier Deutschen (74,6 Prozent) mit entsprechender Beleuchtung zuhause darauf, dass diese energiesparsam ist - das sind rund acht Prozentpunkte mehr als noch 2020. Damals gaben zwei Drittel (66,7 Prozent) der Befragten an, den Energiesparaspekt bei ihrer Weihnachtsbeleuchtung zu berücksichtigen.Der Energieverbrauch lässt sich laut E.ON zusätzlich zum Beispiel mit einer Zeitschaltuhr reduzieren, damit die Lichterketten nur in bestimmten Zeitfenstern wie den Abendstunden leuchten. Weitere Energiespar-Tipps, die sich auch für Weihnachten eignen, gibt es auf eon.de (Strom sparen: Tipps zum einfachen Energie sparen | EON (https://www.eon.de/de/pk/strom/strom-sparen.html)) oder den Seiten der Verbraucherzentralen.Verständnis für Energiesparmaßnahmen großAuch das Verständnis für die Energiesparmaßnahmen, die einige Städte und Gemeinden in der Vorweihnachtszeit umsetzen, ist groß. So halten es laut Umfrage 72 Prozent der Deutschen für nachvollziehbar, dass die öffentliche Weihnachtsbeleuchtung zum Beispiel früher abgeschaltet wird als in den Jahren zuvor. 22,5 Prozent haben kein Verständnis für solche Energiesparmaßnahmen der Kommunen.Das Markt- und Meinungsforschungsunternehmen Civey hat für E.ON Energie Deutschland vom 28. bis 30.11.2022 online 2.500 Bundesbürger ab 18 Jahren befragt. Die Vergleichswerte wurden im November 2020 ebenfalls von Civey erhoben. Alle Daten wurden im Civey-eigenen Panel mit verifizierten Teilnehmern erhoben. Die Ergebnisse sind unter Berücksichtigung des angegebenen statistischen Fehlers repräsentativ für die angegebene Grundgesamtheit.Pressekontakt:E.ON Energie Deutschland GmbHArnulfstraße 20380634 Münchenwww.eon.dePressekontakt:Arne SchleefTel.: +49 89 1254-1242Original-Content von: E.ON Energie Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109984/5385391