: Die Chinesische Administration deutet nach den Protesten einen vorsichtigen Ausstieg aus der "Null Covid Politik" an. Nachdem de HangSeng in der Woche nach Xi JingPings dritter Amtszeit 6 % eingebrochen und im Jahresverlauf unter 15.000 Punkten. Seitdem hat er eine beeindruckende Rallye hingelegt. Die Performance des HangSeng seit Ende Oktober ist beeindruckend. Woher kam dieser Anstieg, welche Branchen hatten ihn getragen und was deutet darauf hin, dass der HANG SENG und chinesische Aktien ein Comeback erleben könnten, darüber spricht Patrick Dewayne mit Carsten Roemheld, Kapitalmarktstratege von Fidelity International im Interview.