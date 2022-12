Thema heute: Batsch aus dem Kennel - Sprüche von Opa Ferdinand, einem Wäller Original

Ich gebe es gerne zu. Wem die Wäller, also die Westerwälder Mundart nicht geläufig ist, der wird mit dem Satz: "Met iwwer 90 noch Batsch aus'm Kennel gemacht" wenig anfangen können. Im Hochdeutschen könnte man es wie folgt ausdrücken. "Er hat noch als Über-90-Jähriger Schlamm aus der Dachrinne entfernt!" Aber dann wäre das ja keine Mundart und man könnte nicht drüber schmunzeln.

Wie ich auf dieses Thema komme, will ich gerne verraten und mit einem Buchtipp verbinden. Es begann damit, dass Thorsten Ferdinand, damals Lokalredakteur einer Zeitung im Westerwald, hin und wieder fast glossierend Themen mit Sätzen flankiert hat, die er von seinem Großvater Gottfried Ferdinand zu hören bekam, und die er dann seiner Leserschaft weitergab. Da stellt man sich natürlich die Frage: "Echt oder gut erfunden?" Thorsten Ferdinand:Thorsten Ferdinand:Die waren echt! Zum Großteil sind ja zu einem Zeitraum entstanden, als der Opa noch am Leben war und der war auch erst ein bisschen skeptisch. Der wollte nicht so gern im Mittelpunkt stehen - der Westerwälder sagt: « Ich wollt net estamiert wern « ist seine Ausdrucksweise dafür gewesen. Als er allerdings immer wieder Zuspruch bekommen hat für die Sprüche, die in der Zeitung standen, hat er mich sogar aufgefordert, welche zu schreiben. Am Stammtisch haben die anderen gesagt: « Gottfried hast genau reecht, hoste richtig gesoodt, wie et enn der Zeitung stonn.« und dann hat er zu mir gesagt: « Schreibe emo wat über mich in der Zeydung.«Die eigentlich naheliegende Idee, diese Sprüche von Opa Ferdinand sofort in Buchform herauszubringen, wäre für einen Zeitungsredakteur eigentlich naheliegend gewesen, aber dem war nicht so:Thorsten Ferdinand:Die Bücher sind tatsächlich erst nach seinem Tod veröffentlicht worden. Das ist im Prinzip beim Trauercafé entstanden. Die Idee kam, weil Verwandte, die nicht im Westerwald wohnen und die Geschichten nur vom Hörensagen kannten - weil sie hier die Zeitung nicht beziehen - mich drum gebeten haben, ob man die Geschichten nicht irgendwie bekommen kann. Ich habe die dann über einen Print on Demand Verlag veröffentlicht. Das zweite Buch ist dann in dem Jahr nach seinem Tod entstanden - das war das erste Jahr der Corona Pandemie - als mir noch viele Dinge eingefallen sind, als die Jahrestage kamen.Für viele Westerwälder, also Wäller, waren diese "Wäller Weisheiten" - so der Name des ersten Buches - herrlich nachzulesen, es folgte konsequenterweise also Band 2 "Noch mehr Wäller Weisheiten" und nun gibt es auch noch den Sammelband "100 Jahre Opa - 100 Geschichten: Das Beste aus drei Bänden Wäller Weisheiten". Und keine Sorge, spätestens mit diesem dritten Band verstehen auch Nicht-Wäller die Sätze, denn Thorsten Ferdinand hat in Band 3 ein Wörterbuch integriert!Wer jetzt Lust auf's Nachlesen bekommen hat, der bekommt diese Bücher problemlos bei Amazon, die Preise liegen für die beiden ersten Bände bei jeweils 9,99 Euro, Band 3 kostet 14,99 Euro.

