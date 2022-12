Dschidda, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -Der saudi-arabische Kulturentwicklungsfonds (CDF) hat sich mit der Red Sea Film Festival Foundation als offizieller Sponsor des 2. Red Sea International Film Festival zusammengetan, das vom 1. bis 10. Dezember in Dschidda stattfinden wird.Das Sponsoring dieser globalen Veranstaltung durch CDF erfolgt im Rahmen seiner kontinuierlichen Unterstützung der saudischen Filmindustrie sowie seiner Bemühungen, den kulturellen Sektor insgesamt zu stärken und die Lebensqualität des Landes insgesamt zu verbessern."Die Anwesenheit des CDF bei dieser wichtigen internationalen Veranstaltung ist eine unschätzbare Gelegenheit für arabische und internationale Filmemacher, Kontakte zu knüpfen, ihre einzigartigen Erfahrungen auszutauschen und dazu beizutragen, neue und aufregende Möglichkeiten für junge Saudis und Unternehmer zu schaffen", sagte Mohammed bin Dayel, Chief Executive Officer von CDF. "Kulturelle Förderung steht im Mittelpunkt unserer Arbeit bei CDF und ist für die Stärkung der Identität und der Position des Königreichs als Kulturbastion von entscheidender Bedeutung.Das Internationale Filmfestival am Roten Meer wird Filmstars, Filmemacher und Branchenexperten aus der ganzen Welt nach Dschidda bringen, um eine Auswahl an preisgekrönten und von der Kritik bejubelten Filmproduktionen zu präsentieren.Der CDF wurde 2021 als Initiative für Lebensqualität unter der Aufsicht des saudi-arabischen Nationalen Entwicklungsfonds gegründet und hat das Ziel, den saudi-arabischen Kultursektor zu vergrößern, zu entwickeln und nachhaltiger zu gestalten, indem er kulturelle Projekte unterstützt, kulturelle Investitionen rationalisiert und die Rentabilität des Sektors steigert. Durch die Befähigung von Enthusiasten, eine aktive Rolle in der Kulturproduktion zu spielen, leistet der CDF einen wichtigen Beitrag zur Verwirklichung der nationalen Kulturstrategie und der Ziele der Vision 2030 des Königreichs.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1959752/cdf_film_festival.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/1959752/cdf_film_festival.jp)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1959753/Cultural_Development_Fund_logo.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/1959753/Cultural_Development_Fund_logo.jp)View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/cdf-zum-offiziellen-sponsor-des-2-red-sea-international-film-festival-ernannt-301692437.htmlPressekontakt:Medienkontakt - Mohammed Faqehi,mohammed.faqehi@traccs.netOriginal-Content von: Cultural Development Fund, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165471/5385413