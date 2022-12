Der Goldpreis ist bereits Anfang November aus seinem Abwärtstrend ausgebroch. Am Donnerstag konnte sein kleiner Bruder nachziehen. Das charttechnische Bild für Silber verbesserte sich dadurch enorm. Falls sich ein Szenario aus 2020 wiederholt, könnte der Silberpreis innerhalb weniger Wochen um rund 60 Prozent zulegen.Bereits am Mittwoch klopfte Silber an das Juni-Hoch bei 22,51 Dollar sowie die ebenfalls dort befindliche Abwärtstrendlinie an. Am Donnerstag gelang es dem Edelmetall schließlich die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...