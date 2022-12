EQS-Ad-hoc: SHS VIVEON AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Gewinnwarnung

SHS VIVEON AG: Prognosen-Anpassung des Konzerns für das Geschäftsjahr 2022



02.12.2022 / 14:08 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Anpassung der Prognose des Konzerns für das Geschäftsjahr 2022 aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Marktsituation, der aktuellen Situation am Arbeitsmarkt sowie der Investitionstätigkeit im Jahr 2022. Die SHS Viveon AG passt die am 23.08.2022 veröffentlichte Prognose des Konzerns entsprechend dem aktuellen Ausblick auf das Geschäftsjahresende an. Aufgrund der im Geschäftsjahr 2022 umgesetzten, umfangreichen Investitionstätigkeit, den weiter sich verschärfenden Kapazitätsengpässen folgend dem Fachkräftemangel, der allgemeinen Arbeitsmarktdynamik im Einklang mit überdurchschnittlich hohen Krankenständen der Mitarbeiter sowie der sich gegenüber den bisherigen Prognoseannahmen weiter verschlechterten Marktlage, die in Zurückhaltungen oder Verschiebungen bei Neukunden-Abschlüssen resultiert, passt der Vorstand die Prognose für den SHS Viveon Konzern wie folgt an. Die bisherige Umsatz-Prognose, die von einer Unterschreitung des Vorjahres-Konzernumsatz im einstelligen Prozentbereich ausgegangen ist, wird dahingehend angepasst, dass nun der Konzernumsatz bei 8,7 Mio. EUR bis 9,2 Mio. EUR liegen wird. Der Anteil der wiederkehrenden Umsätze wird mit nun über 50% prognostiziert. Bisher wurden 45,5 % prognostiziert. Die bisherige EBITDA Prognose, die von einem gegenüber dem Vorjahr ausgeglichenen bis leicht negativen EBITDA Ergebnis ausgegangen ist, wird dahin angepasst, dass nun eine negative EBITDA Marge von ungefähr 30 Prozent vom Konzernumsatz erwartet wird. Es wird gegenüber der bisherigen Prognose von 10 Neukundenabschlüsse nun eine Anzahl im mittleren einstelligen Bereich erwartet.

Kontakt:

SHS VIVEON AG

Karin Schuler

Clarita-Bernhard-Straße 27

81249 München

Deutschland

T +49 89 74 72 57-0

F +49 89 74 72 57-900

Investor.Relations@SHS-VIVEON.com

