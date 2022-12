Wien (www.fondscheck.de) - Alexander Brechler verstärkt bei Candriam zukünftig den Vertrieb in Deutschland und Österreich, so die Experten von "FONDS professionell".Als Client Relationship Manager betreue er deutschsprachige Vertriebspartner und trage dazu bei, diesen Bereich weiter voranzubringen.Brechler sei bereits zuvor für Candriam aktiv gewesen. Im Jahr 2020 habe er studienbegleitend als Client Sales Support gearbeitet und seinen Arbeitgeber dann verlassen, um an der Berlin School of Economics and Law sein Bachelor-Studium in Business Administration abzuschließen. Brechler habe bereits mehrjährige Erfahrungen im Kontakt mit Kunden aus der deutschen Finanzbranche sammeln können. (News vom 01.12.2022) (02.12.2022/fc/n/p) ...

