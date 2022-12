Erstmals seit Monaten geht in der Eurozone die Inflation leicht zurück. Das weckt Erwartungen an einen moderateren Zinskurs der EZB. Die US-Notenbank geht schon vom Gas. Welche Aktien profitieren. Von Wolfgang Ehrensberger Wenn die Währungshüter der Europäischen Zentralbank (EZB) auf ihrer nächsten Sitzung am 16. Dezember zusammentreffen, wird es spannend. Denn erstmals seit Mitte 2021 ist die Inflationsrate im Euroraum im November wie der gesunken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...