NUR-SULTAN, Kasachstan (ots/PRNewswire) -Am 29. November 2022 fand im Rahmen des Forums des Dialogs der Kontinente in Paris ein Treffen der Globalen Allianz führender Persönlichkeiten für nukleare Sicherheit und eine atomwaffenfreie Welt (GAL) statt, die politische Führer, Diplomaten, Experten, Friedensnobelpreisträger und Leiter internationaler NGOs aus 45 Ländern vereint.Die Teilnehmer diskutierten die Herausforderungen des Krieges in der Ukraine in der Sitzung "Wie lässt sich ein Atomkrieg vermeiden?".In ihrer Rede betonte Angela Kane, ehemalige stellvertretende UN-Generalsekretärin, dass eine nukleare Eskalation in der aktuellen geopolitischen Krise ein mögliches Szenario sei."Zurzeit gibt es zwei Risiken. Das erste ist, dass die Zerstörung des Kernkraftwerks Saporischschja zu einer nuklearen Katastrophe führen würde. Das zweite Szenario ist die Möglichkeit des Einsatzes von Atomwaffen. Dieser Konflikt hat alle Fortschritte, die in den letzten 60 Jahren im Bereich der Rüstungskontrolle erzielt wurden, zunichte gemacht", betonte die Expertin.Urban Rusnak, ehemaliger Generalsekretär der Energiecharta und Botschafter im Außenministerium der Slowakischen Republik, wies dagegen darauf hin, dass angesichts der jüngsten internationalen Ereignisse die von Kasachstan unternommenen Schritte zur freiwilligen Denuklearisierung von besonderem Wert seien."Die Situation in der Ukraine, die wie Kasachstan über ein nukleares Potenzial verfügte und die Denuklearisierung durchlief, ist besonders besorgniserregend. Bis vor kurzem war es schwer vorstellbar, dass nukleare Infrastruktureinrichtungen zu Angriffszielen werden könnten", betonte der Redner.Ariel Cohen, Senior Fellow beim Atlantic Council und Direktor des Energie- und Sicherheitsprogramms (ITIC), lenkte die Aufmerksamkeit des Publikums auf die Folgen von Zwischenfällen mit Kernreaktoren in einem Kriegsgebiet."Wenn die Sicherheit des Kernreaktors in Saporischschja kompromittiert wird, wird das katastrophale Folgen nicht nur für die Ukraine, sondern für die nukleare Sicherheit im Allgemeinen haben. Der internationale Mechanismus zur Gewährleistung der Sicherheit von Atomreaktoren ist gebrochen", schlussfolgerte der Experte.Kairat Abuseitov, ein bekannter kasachischer Diplomat von der Nursultan-Nasarbajew-Stiftung, fasste die Sitzung zusammen und wies darauf hin, dass Kasachstan ein einzigartiges Beispiel für die freiwillige Denuklearisierung darstelle."Das Land besaß (1991) das viertgrößte Atomwaffenarsenal der Welt. Kasachstan hatte das Recht, ein Atomwaffenstaat zu sein. Aber es hat sich für einen anderen Weg entschieden", schloss der Redner.Abschließend waren sich die Teilnehmer einig, dass der fehlende politische Wille zur Lösung von Fragen der Nichtverbreitung von Kernwaffen zu einer weiteren Eskalation führen wird und dass Dialogplattformen, die das verloren gegangene gegenseitige Vertrauen zwischen den Atomwaffenstaaten wiederherstellen könnten, so wichtig wie nie zuvor sind.Die GAL-Sitzung fand im Rahmen eines offiziellen Besuchs des Präsidenten der Republik Kasachstan Kassym-Zhomart Tokajew in Frankreich statt. Kasachstan, das 42 % des weltweiten Urans produziert, entwickelt aktiv die Zusammenarbeit mit Frankreich und der EU auf dem Gebiet der friedlichen Nutzung der Atomenergie und der Nichtverbreitung von Atomwaffen.