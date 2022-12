NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon auf "Underperform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Janardan Menon am Freitag in einem aktuellen Kommentar zur zuletzt starken Halbleiterbranche. Mit Blick auf den zum US-Dollar wieder gefestigten Euro sieht der Experte Risiken für das Ergebnisziel der Deutschen. Denn ein Großteil des erwarteten Wachstums basiere auf einem starken Dollar. Jeder Cent, den der EUR/USD-Wechselkurs sich festige, koste Infineon 100 Millionen Euro an Umsatz, rechnete Menon vor./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2022 / 07:28 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2022 / 07:28 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: 1,DE0006231004

INFINEON-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de