Wien (www.fondscheck.de) - M&G Investments verstärkt sein Wholesale-Vertriebsteam mit Philipp Kowollik, so die Experten von "FONDS professionell".Als Head of Private Banks and Family Offices werde er künftig den Ausbau und die Weiterentwicklung der Kundenbeziehungen zu Privatbanken, Wealth Managern und Family Offices im deutschen und österreichischen Markt verantworten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...