Wien (www.fondscheck.de) - Die US-Großbank Goldman Sachs startet eine White-Label-Plattform für börsengehandelte Indexfonds (ETFs), so die Experten von "FONDS professionell".Dabei sollten Drittanbieter Produktideen im Mantel eines ETF umsetzen können. Die Plattform stelle dabei die Strukturen für die Auflage und biete Unterstützung bei der Verwaltung und Steuerung. Die ersten Fonds sollten 2023 an den Start gehen. Die Einheit mit dem Namen ETF Accelerator werde sowohl in den USA als auch in Europa aktiv sein. ...

