Patrick Dewayne im Gespräch mit dem Head of Portfolio Strategy Private Clients der Allianz Global Investors, Thomas Tilse Jerome Powell deutet langsameres Zinsanhebungstempo an. Die Marktteilnehmerinnen und Investoren rechnen mit 0,5% Zinsanhebung im Dezember und zwei weiteren Anpassungen um jeweils 0,25% im Februar und März. Seitens der EZB hoffen die Anlegerinnen auch mit etwas Zurückhaltung beim Anhebungstempo. Gibt die Inflationssituation in den USA und der EU diese Annahme her oder ist man nicht zu optimistisch? Wie steht es denn um die globalen Lieferketten und den Preisentwicklungen in den Bereichen Versandkosten, Containerpreise und PMI Daten aus den größten Wirtschaftsräumen, die in den "Global Supply Chain Pressure Index fließen und der FED bei Zinsentscheidungen wertvolle Infos geben? Gibt es Sektoren oder Branchen, die trotz einer Eintrübung des Sentiments weiter zu favorisieren sind? Darüber sprechen wir im Interview.