Der S&P500 befindet sich in einem übergeordneten Abwärtstrend, aber kurzfristig in einer Korrektur. Dabei hat der S&P 500 bereits die obere Begrenzung des fallenden Trendkanals im Wochenchart erreicht und könnte in diesem Bereich wieder nach unten abdrehen. Nach den heutigen US-Arbeitsmarktdaten zeigen sich die US-Aktienindizes vorbörslich bereits deutlich tiefer. Vorbörslich zeigt sich der S&P 500 am heutigen Freitag im Bereich von 4.020 Punkten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...