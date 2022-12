In der Kalenderwoche 48 (28.11. - 02.12.22) fand am Frankfurter Flughafen das alljährliche Eigenkapitalforum der Deutsche Börse AG statt. Auch zahlreiche Anleihe-Emittenten präsentierten ich dort, so auch die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL), die gegenwärtig ihre achte Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A30VUP4) mit einem jährlichen Zinskupon in Höhe von 7,75% anbietet. "Der Kupon der neuen Anleihe hat nichts mit operativen Faktoren zu tun, da wir uns weiterhin erfolgreich behaupten. Der Zinssatz ist vielmehr in der Tat das Ergebnis der deutlich veränderten Zins- und Inflationslandschaft und spiegelt das Investoren-Feedback aus dem vorab von der Quirin Privatbank durchgeführten Marktsoundings wider. Wir sehen dies jedoch eher als Momentaufnahme, denn wie Sie schon richtig festgestellt haben, konnten wir den Zinssatz in den vergangenen Jahren kontinuierlich senken, was vor allem das Ergebnis unseres tadellosen Track-Records am Kapitalmarkt seit 2014 ist", so Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der NZWL im Gespräch mit dem Anleihen Finder. Unterdessen wurde die NZWL in dieser Woche von den Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG als "attraktiv" mit 4 von 5 möglichen Sternen bewertet, die vor allem die Marktstellung des Unternehmens hervorhoben.

Die paragon GmbH & Co. KGaA veräußert ihre KI-Tochtergesellschaft paragon semvox GmbH an die CARIAD SE, dem Software-Unternehmen des Volkswagen Konzerns, für einen Kaufpreis von etwa 40 Mio. Euro. Beide ...

Den vollständigen Artikel lesen ...