VERIANOS passt Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2022 an



02.12.2022 / 16:00 CET/CEST

VERIANOS passt Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2022 an Köln, 2. Dezember 2022 - Die VERIANOS SE hat die Prognose für das Konzernjahresergebnis angepasst und rechnet für das Geschäftsjahr 2022 nunmehr mit einem leicht reduzierten Ergebnis gegenüber 2021. Grund für die Anpassung ist die Verschiebung einiger Transaktionsaktivitäten auf das kommende Jahr, wodurch sich geplante Managementgebühren- und Beteiligungserträge auf das Folgejahr verschieben. Bislang hatte die Gesellschaft ein deutlich verbessertes Ergebnis nach Steuern erwartet. Unabhängig von der erwarteten rückläufigen Ergebnisentwicklung verfügt die Gesellschaft über hinreichend liquide Mittel, um schnell auf Investment Opportunitäten reagieren zu können und befindet sich in der fortgeschrittenen Prüfung für Investitionen in seine drei Kernmärkten Deutschland, Spanien und Italien. ---------------------------------------------------------

Weitere Informationen zur VERIANOS SE finden Sie unter www.verianos.com. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.



