paragon - Klare Aussagen auf dem EKF2022 in Frankfurt von CFO Dr. Esser, so stellten wir am 29.11.2022 fest. Und jetzt liegt die vor wenigen Tagen "in den Raum gestellte Lösung für die CHF-Anleihen" konkret vor. Überzeugend. Auf den Freudensprung der Aktie von 4,72 EUR auf im Hoch 6,02 EUR heute Morgen folgt bereits jetzt der Katzenjammer - aktuell "nur noch" 5,12 EUR (14:29 Uhr). Warum die Freude so kurz anhielt? Schwer einzuschätzen. Bei den Anleihen sieht es etwas dauerhafter aus: Die CHF-Anleihe (ISIN: CH0419041105) machte einen Sprung auf einen Briefkurs auf aktuell noch 83,50 CHF, während ...

