Die Vorwürfe, denen sich Apple ausgesetzt sieht, reißen nicht ab. Nun stellt die Krypto-Börse Coinbase Teile ihrer Services für iPhone-Nutzer vorübergehend ein. Der Grund ist laut Unternehmensangaben die Transaktionsgebühr, an denen sich zuletzt auch Elon Musk gestört hatte. Die Aktien beider Unternehmen notieren im Minus.Ab sofort können Kunden von Coinbase, die ein iPhone nutzen, keine NFTs mehr versenden. Wie die Krypto-Börse via Twitter erklärt, wurde die Funktion in der Coinbase Wallet deaktiviert, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...