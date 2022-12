Jakarta, Indonesien (ots/PRNewswire) -PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk (IDX: BBRI ) veranstaltet vom 1. bis 31. Dezember die virtuelle Ausstellung UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2022 Die Veranstaltung präsentiert 500 KMU aus 22 Provinzen in Indonesien, die ihre Produkte auf www.brilianpreneur.com vorstellen. "Die diesjährige Veranstaltung möchte KMU hervorheben, die ihren Weg zu Umwelt- und Nachhaltigkeitszielen eingeschlagen haben. Als Entwicklungshelfer bieten wir unseren Teilnehmern auch Bildungsmöglichkeiten, damit sie die globalen Märkte erobern und die Menschen dazu inspirieren können, mit Kreativität etwas zu bewirken", sagte Sunarso, President Director von BRI.Im Jahr 2021 sicherte die Veranstaltung 118 Aufträge aus vierzehn Ländern im Wert von rund 72 Millionen US-Dollar. "Die Zahl übertraf das Ziel für 2021. Daher sind wir recht optimistisch, in diesem Jahr noch mehr zu erreichen", fügte Sunarso hinzu.Die Veranstaltung selbst besteht aus Networking- und Schulungssitzungen, einschließlich Business-Matching-Sitzungen und Workshops zur Preisstrategie. Diese Sitzungen werden initiiert, um KMU bei der Skalierung ihrer Produkte zu helfen, auch auf dem internationalen Markt. Der Austausch findet in Talkshows mit besonderen Auftritten und den UMKM Awards statt.Interessierte Käufer müssen sich online unter https://brilianpreneur.com/umkm registrieren, um an Sitzungen mit KMU, bei denen zusammenpassende Unternehmen miteinander bekannt gemacht werden, teilnehmen zu können.Nachhaltige Maßnahmen der KMUAls Gelegenheit für Indonesien, lokale KMU auf der internationalen Bühne zu präsentieren, arbeitete BRI mit dem Ministerium für Genossenschaften und KMU (Kemenkop UKM) zusammen und veranstaltete während des G20-Gipfels eine Mini-Präsentation für 26 KMU als Vorbereitung auf die Veranstaltung UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2022.Die vierte UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2022 umfasst sechs Kategorien: Heimdekoration und Handwerk, Lebensmittel und Getränke, Accessoirs und Schönheit, Mode, Gesundheit/Wellness und digitale Technologie. Vertreten sind 262 Unternehmer:innen sowie fünf weitere Unternehmen, die Menschen mit Behinderungen unterstützen.Zusätzlich zu den hochwertigen Designs müssen alle ausgestellten Produkte in vielerlei Hinsicht nachhaltige Kreativität beinhalten, einschließlich der Stärkung der Rolle der Frau, der Abfallwirtschaft und des gleichberechtigten Zugangs zu Chancen.Zu diesen nachhaltigen Produktinnovatoren gehört Arana Bike, ein indonesischer Hersteller von handgefertigten Bambusfahrrädern. Arana Bike hat sein Geschäft durch die Programme von BRILIANPRENEUR erfolgreich ausgebaut."Programme wie die E-Commerce-Webinare und die Business-Matching-Sitzungen haben uns einen Vorsprung bei der Identifizierung unserer potenziellen Käufer aus verschiedenen Ländern verschafft, so dass unsere Produkte weltweit konkurrenzfähig sind", sagte Denny Hestiningrum, Gründer von Arana Bike.Um an der virtuellen Ausstellung teilzunehmen, sich zu registrieren oder den Katalog herunterzuladen, besuchen Sie bitte http://brilianpreneur.com/.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1959881/Cover_BrilianPreneur_1920x1080px.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/auf-dem-weg-zu-einem-nachhaltigen-indonesien-prasentiert-die-umkm-export-brilianpreneur-2022-500-kuratierte-kmu-301692580.htmlPressekontakt:Aestika Oryza Gunarto,Corporate Secretary,E-Mail: humas@bri.co.idOriginal-Content von: PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150985/5385630