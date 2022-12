Der kommende Sonntag dürfte entscheidend für die Ölpreise werden. An diesem Tag findet das Meeting der Opec+-Staaten statt. Die Analysten gehen davon aus, dass das Kartell eine weitere Kürzung der Fördermengen beschließen wird. Der Markt könnte das allerdings bereits eingepreist haben, fallende Kurse scheinen denkbar.Die Ölpreise haben sich am Freitag nur wenig verändert. Im Mittagshandel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 86,76 US-Dollar. Das waren zwölf Cent weniger als am Vortag. ...

