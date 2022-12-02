Anzeige
Mehr »
Login
Freitag, 02.12.2022 Börsentäglich über 12.000 News von 678 internationalen Medien
Alert: Noch vor Börsenschluss kaufen? Gamechanger am Wochenende?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3DNDT ISIN: CA26925V1085 Ticker-Symbol: OW3 
Tradegate
02.12.22
15:56 Uhr
1,800 Euro
+0,010
+0,56 %
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
E3 LITHIUM LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
E3 LITHIUM LTD 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
1,4501,49017:57
1,7501,79017:46
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
E3 LITHIUM
E3 LITHIUM LTD Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
E3 LITHIUM LTD1,800+0,56 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.