Historisches: Heute vor 48 Jahren - Außerdem: HSBC auf Instagram

Über 1 Milliarde Aktien der Mercedes-Benz Gruppe befinden sich heute im Umlauf. Vor 48 Jahren erwarb niemand geringeres als der Staat Kuwait in Form des staatlichen Investmentfonds Kuwait Investment Authority einen signifikanten Anteil an den Stuttgartern. Heute macht allein Kuwait 6,84 Prozent aller Anteile aus.



Zu Beginn des Engagements des kuwaitischen Staates bei Mercedes, damals noch Daimler, betrug die Größe des Aktienpakets rund 14 Prozent und markierte somit auch zwischenzeitlich den größten Einzelaktionär des deutschen Luxus- und Nutzfahrzeugherstellers. Neben strategischen und wirtschaftlichen Vorzügen hat sich die Beteiligung mehr als gelohnt. So investierte Kuwait ursprünglich 329 Millionen Dollar. Dieses Paket ist heute über 4,9 Milliarden USD wert! Zu beachten ist allerdings die Abspaltung von Daimler Truck, der LKW-Sparte der Mercedes-Benz Gruppe. Hier besitzt der Investmentfonds Kuwait Investment Authority einen Anteil von 5,01 Prozent.





Quelle: HSBC





