Baar (pta/02.12.2022/16:49) - Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

der Schutz der Gesundheit unserer Aktionäre und Mitarbeiter hat für die CAG International AG (das "Unternehmen") höchste Priorität. Aufgrund der ausserordentlichen Situation mit COVID-19 bedauern wir, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir am 23. Dezember 2022 eine ausserordentliche Generalversammlung (die "GV") ohne physische Teilnahme der Aktionäre abhalten werden. Gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 COVID-19 (SR 818.101.24) haben wir beschlossen, dass die Aktionäre ihre Stimminstruktionen nur schriftlich an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter übermitteln können. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüssen,

Der Verwaltungsrat

CAG International AG

Datum und Uhrzeit: 23. Dezember 2022 um 10.00 Uhr (MEZ)

Ort: Geschäftsräume der Gesellschaft, Zugerstrasse 74, 6340 Baar, Schweiz

Tagesordnungspunkte

Auf dieser EGM werden die folgenden Traktanden behandelt:

Wahlen

Kommentar des Verwaltungsrates:

Das unterzeichnende Mitglied des Verwaltungsrats hat seine Absicht bekannt gegeben, sein Amt aus beruflichen Gründen auf diese Generalversammlung hin niederzulegen. Der Verwaltungsrat schlägt vor, Herrn Matthew Alexander Shalash, italienischer Staatsbürger, wohnhaft in Zollikon/Zürich (Schweiz), als neues Mitglied in den Verwaltungsrat zu wählen; der Verwaltungsrat ist überzeugt, mit Herrn Shalash eine qualifizierte Person gefunden zu haben.

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Matthew Alexander Shalash, italienischer Staatsbürger, wohnhaft in Zollikon/ Zürich (Schweiz), für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023, als Mitglied des Verwaltungsrats zu wählen.

Verschiedenes

Organisatorische Fragen

Stimmrecht

Aktionäre der CAG International AG, die am 19. Dezember 2022 (17.00 Uhr MEZ) (nachfolgend "Record Date") mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragen sind, sind an der Generalversammlung stimmberechtigt. Aktionäre, die ihre Aktien nach dem Record Date, aber vor der EGM veräußern, sind in Bezug auf die veräußerten Aktien nicht mehr teilnahme- und stimmberechtigt. Ein solcher Aktionär ist verpflichtet, den Verwaltungsrat spätestens zu Beginn der EGM über einen solchen Verkauf zu informieren, einschließlich der genauen Menge der verkauften Aktien. Bitte beachten Sie, dass vom Stichtag bis zum 26. Dezember 2022 keine Eintragungen in das Aktienregister vorgenommen werden und dass das Aktienregister am 27. Dezember 2022 wieder geöffnet wird.

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Aktionäre der CAG International AG, die am Stichtag mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragen sind, können sich an der Generalversammlung nur durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, MLaw Dominic Baumgartner, Rechtsanwalt, DIEDRICHSEN BAUMGARTNER Advokatur Notariat, Alpenstrasse 1, 6300 Zug, Schweiz, vertreten lassen. Persönliche Anwesenheit ist nicht gestattet.

Zur Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter werden die Aktionäre gebeten, die ausgefüllte und unterzeichnete Vollmacht mit Stimminstruktionen zu übermitteln (bitte laden Sie das Dokument "Power of Attourney" auf der Webseite https://www.caginternationalag. com/investor-relations/annual-general-meetings) an den Unabhängigen Stimmrechtsvertreter, MLaw Dominic Baumgartner, Rechtsanwalt, DIEDRICHSEN BAUMGARTNER Advokatur Notariat, Alpenstrasse 1, 6300 Zug, Schweiz, bis spätestens 22. Dezember 2022, 17.00 Uhr (MEZ), an das Büro des Unabhängigen Stimmrechtsvertreters zu senden (im Original, per Post oder Kurier oder per E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur an db@dblaw.ch). Dies ist die einzige Möglichkeit, die Rechte der Aktionäre auf dieser Hauptversammlung auszuüben.

Keine Handelsbeschränkung für Aktien der CAG International AG

Die Registrierung der Aktionäre zu Abstimmungszwecken hat keinen Einfluss auf den Handel mit den Aktien der CAG International AG, die von den registrierten Aktionären vor, während oder nach der Generalversammlung gehalten werden. Weder das Schweizer Recht noch die Statuten der CAG International AG sehen Handelsbeschränkungen für Aktionäre vor, die im Hinblick auf die Stimmabgabe an der bevorstehenden Generalversammlung in das Aktienregister der CAG International AG eingetragen wurden.

Sprache

In Übereinstimmung mit Art. 8 der Statuten der CAG International AG wird die Generalversammlung in englischer Sprache abgehalten.

Diese Einladung wurde per Brief und E-Mail direkt an die Adressen der Aktionäre versandt, soweit diese Informationen der CAG International AG vorlagen. Darüber hinaus hat die CAG International AG diese Einladung im Schweizerischen Handelsamtsblatt sowie auf der Website der Gesellschaft unter https://www.caginternationalag.com/investor-relations/ veröffentlicht.

Baar, 2. Dezember 2022

Im Namen des Verwaltungsrats

Pascal Joncour

Mitglied des Verwaltungsrats

Aussender: CAG International AG Adresse: Zugerstrasse 74, 6340 Baar Land: Schweiz

ISIN(s): CH0505534542 (Aktie) Börsen: Vienna MTF in Wien

