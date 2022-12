FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 16. Dezember





MONTAG, DEN 5. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

22:00 DEU: Deutsche Börse überprüft turnusgemäß Zusammensetzung ihrer Dax-Indizes

DEU: KBA / VDA, Pkw-Zulassungszahlen 11/22



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: PMI Dienste 11/22 (2. Veröffentlichung)

02:45 CHN: PMI Dienste 11/22

08:00 TUR: Verbraucherpreise 11/22

08:45 FRA: Industrieproduktion 10/22

09:15 ESP: PMI Dienste 11/22

09:45 ITA: PMI Dienste 11/22

09:50 FRA: PMI Dienste 11/22 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Dienste 11/22 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste 11/22 (2. Veröffentlichung)

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 12/22

10:30 GBR: PMI Dienste 11/22 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 10/22

15:45 USA: PMI Dienste 11/22 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 10/22

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/22 (endgültig) 16:00 USA: ISM Dienstleistungsindex 11/22



SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Online-Pk Bausparkasse Schwäbisch Hall «Ist Wohneigentum noch bezahlbar?»

13:00 CHE: BIZ-Quartalsbericht



DEU: Presseveranstaltungen «Raumfahrt- und Quantentechnologie made in Germany» von Maschinenbauer Trumpf + 10.15 Pk zu Raumfahrttechnik mit Anna Christmann, Koordinatorin der Bundesregierung für die deutsche Luft- und Raumfahrt, Ilan Rozenkopf, Experte für Luft- und Raumfahrt in Europa und Christian Schmitz, CEO Lasertechnik bei Trumpf + 13.30 Pk zu Quantentechnologie mit Dr. Michael Förtsch, CEO des Start-up- Unternehmen Q.ANT

DEU: Gesundheitsministerkonferenz, Magdeburg



EUR: Erster Tag des zweitägigen Treffens der Verkehrs-, Telekommunikations- und Energieminister

EUR: Treffen der Eurogruppe in Brüsssel



USA: Treffen EU-US Handels- und Technologierat, Washington

DIENSTAG, DEN 6. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Talanx, Capital Markets Day (7.30 Pk)

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 NLD: Telenet, außerordentliche Hauptversammlung

11:00 DEU: KWS Saat SE & Co KGaA, Hauptversammlung

14:00 DEU: Gerresheimer, Capital Markets Day

18:30 FRA: Air Liquide, Hauptversammlung

CHE: Glencore, Investor Day



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 10/22

10:30 USA: Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 11/22

14:30 USA: Handelsbilanz 10/22



SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Pk Zentralverband Deutsches Baugewerbe, Berlin

10:00 DEU: Heraeus Precious Metals Edelmetallprognose für 2023

10:00 DEU: Pressekonferenz zu Reformvorschlägen der Regierungskommission Krankenhausversorgung

10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verkündet Urteil zum 750 Milliarden Euro schweren Corona-Wiederaufbaufonds der EU, Karlsruhe

10:00 EUR: Treffen der Finanz- und Wirtschaftsminister der EU, Brüssel

10:30 DEU: Tagung zur Vorstellung des Jahrbuchs für öffentliche Finanzen 2022, Frankfurt/M.

ALB: EU-Westbalkan-Gipfel, Tirana



EUR: Treffen der für Telekommunikation zuständigen EU-Minister, Brüssel

USA: Schlüsselrennen in US-«Midterm»-Wahlen: Stichwahl um hart umkämpften Senatssitz im Bundesstaat Georgia, Atlanta

MITTWOCH, DEN 7. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 DEU: DWS, Pk zum Capital Markets Day



DEU: Siemens, Geschäftsbericht



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Industrieproduktion 10/22

10:00 EUR: EZB, Veröffentlichung Ergebnisse der Konsumentenumfrage 10/22 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 10/22

11:00 EUR: BIP Q3/22 (detalliert)

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

14:30 USA: Produktivität Q3/22 (2. Veröffentlichung)

16:00 CAN: Notenbank-Sitzung

16:30 USA: EIA-Rohöllagerdaten

CHN: Handelsbilanz 11/22



SONSTIGE TERMINE

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

, DONNERSTAG, DEN 8. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: British American Tobacco, Q4-Umsatz

08:00 NOR: Storebrand, Investorentag

14:00 USA: General Electric Investor Day

17:00 USA: Cisco Systems, Hauptversammlung

22:00 CAN: Lululemon, Q3-Zahlen

22:15 USA: Costco Wholesale, Q1-Zahlen

22:15 USA: Broadcom, Inc., Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BIP Q3/22 (endgültig)

12:00 FRA: OECD, Frühindikator 11/22

12:05 EUR: EZB Volumen vorfristige TLTRO-Rückzahungen

13:00 EUR: Rede von EZB-Präsidentin Lagarde bei ESRB-Jahrestagung 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich)

DEU: Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Berlin

EUR: Treffen der EU-Innen- und Justizminister, Brüssel

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Prozessauftakt gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun, München

11:00 DEU: Video-Pk Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW) zur Entwicklung der Branche 2022, Frankfurt/M.

18:00 DEU: Vortrag zum Jahresgutachten 2022/23 des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Mannheim

DEU: Digital-Gipfel der Bundesregierung, Jena



FREITAG, DEN 9. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Jahreszahlen

08:00 GBR: Associated British Foods, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

02:30 CHN: Erzeugerpreise 11/22

02:30 CHN: Verbraucherpreise 11/22

14:30 USA: Erzeugerpreise 11/22

16:00 USA: Großhandel Lagerbestände 10/22 (endgültig)

16:00 USA: Großhandel Umsatz 10/22

16:00 USA: Universität Michigan Index 12/22



DEU: Digital-Gipfel unter anderem mit Bundeskanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und Bitkom-Präsident Berg

EUR: Treffen der EU-Gesundheitsminister, Brüssel



EUR: Fitch zu Andorra und Großbritannien



EUR: Moody's zu EFSF, ESM und Niederlande



EUR: S&P zu Albanien, Serbien und Slowenien



SONSTIGE TERMINE

---



MONTAG, DEN 12. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

USA: Pfizer, Capital Markets Day



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Erzeugerpreise 11/22

08:00 GBR: Außenhandelsbilanz 10/22

08:00 GBR: BIP 10/22

08:00 GBR: Industrieproduktion 10/22



EUR: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel



EUR: Treffen der EU-Landwirtschaftsminister, Brüssel



SONSTIGE TERMINE

---



DIENSTAG, DEN 13. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen

09:00 DEU: BGH verkündet Urteil im Streit zwischen einstigen Postbank-Aktionären und der Deutschen Bank 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: DER Touristik, Pk zur Sommersaison 2023

10:00 DEU: VDMA, Jahres-Pk

10:00 DEU: Voith - Online-Jahres-Pk

11:00 DEU: Kreditversicherer, Online-Jahres-PK

17:30 USA: Microsoft, Hauptversammlung

21:15 USA: Palo Alto Networks, Hauptversammlung

ITA: Assicurazioni Generali, Investor Day



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Verbraucherpreise 11/22 (endgültig)

08:00 GBR. Arbeitsmarktdaten 11/22

09:00 CH: Seco, vierteljährliche Konjunkturprognose

10:00 AUS: Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt

10:00 ITA: Industrieproduktion 10/22

11:00 DEU: ZEW-Umfrage 12/22

11:30 GBR: Boe, Finanzstabilitätsbericht

14:30 USA: Realeinkommen 11/22

14:30 USA: Verbraucherpreise 11/22

22:30 USA: Api-Rohöllagerbericht



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundesgerichtshof (BGH), Urteil zu Übernahme der Postbank durch Deutsche Bank

USA: USA-Afrika-Gipfel in Washington beginnt, Washington

MITTWOCH, DEN 14. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: MVV Energie, Jahresergebnis (10.00 Pk)

07:30 ESP: Inditex, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Tui, Jahreszahlen

09:15 DEU: Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 12:45 USA: PNC Financial Services, Q3-Zahlen

18:30 DEU: Metro, Jahreszahlen (detaillliert)



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Tankan-Bericht Q4/22

08:00 GBR: Erzeugerpreise 11/22

08:00 GBR: Verbraucherpreise 11/22

09:00 SPA: Verbraucherpreise 11/22 (2. Veröffentlichung) 10:00 DEU: Ifo-Konjunkturprognose

10:00 FRA: IEA, Monatsbericht zum Ölmarkt

11:00 EUR: Industrieproduktion 10/22

14:30 USA: Ex- und Importpreisindex 11/22

16:30 USA: EIA-Rohöllagerdaten

20:00 USA: Notenbank-Entscheidung (20.30 Pk)



SONSTIGE TERMINE

13:00 DEU: Bundestag, Plenum



DEU: Bundeswirtschaftsministerum, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage

DONNERSTAG, DEN 15. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:55 DEU: Bertrandt, Jahreszahlen

07:00 DEU: Ceconomy, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 EUR: ACEA, Kfz-Neuzulassungen 11/22

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q4-Umsatz

09:00 NOR: Norsk Hydro, Capital Markets Day

09:00 SWE: Ericsson, Capital Markets Day

10:00 DEU: Metro, Bilanz-Presseonferenz

10:00 DEU: Jahres-Pk Verband der Chemischen Industrie (VCI), Frankfurt/M. 22:00 USA: Adobe, Q4-Zahlen

DEU: Munich Re, Investor Day (IFRS 17)



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Handelsbilanz 11/22

03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 11/22

03:00 CHN: Industrieproduktion 11/22

03:00 CHN: Sachinvestitionen bis 11/22

08:45 FRA: Verbraucherpreise 11/22 (detailliert)

08:45 FRA: Geschäftsklima 12/22

09:30 CHE: Notenbank-Entscheidung

10:00 NOR: Notenbank-Entscheidung

13:00 GBR: Notenbank-Entscheidung

14:15 EUR: Notenbank-Entscheidung + 14.45 Pk

14:30 USA: Empire State Manufacturing Index 12/22

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 11/22

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenholfe (wöchentlich) 14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 12/22

15:15 USA: Industrieproduktion 11/22

16:00 USA: Lagerbestände 10/22



EUR: EU-Gipfel - 1. Tag, Brüssel



USA: USA-Afrika-Gipfel in Washington endet, Washington

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Privatbank Julius Bär, Pressegespräch zu "Ausblick auf die Finanzmärkte 2023"

FREITAG, DEN 16. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Volkswagen, außerordentliche Hauptversammlung, Berlin 11:30 LUX: Aroundtown, außerordentliche und ordentliche Hauptversammlung, Luxemburg

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 11/22

09:15 FRA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 12/22 09:15 FRA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/22

09:30 DEU: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 12/22 09:30 DEU: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/22

10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 12/22 10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/22

10:00 ITA: Handelsbilanz 10/22

10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 12/22 10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/22

11:00 EUR: Handelsbilanz 10/22

11:00 EUR: Verbraucherpreise 11/22 (2. Veröffentlichung) 11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q3/22

15:45 USA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 12/22 15:45 USA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/22



EUR: EU-Gipfel - 2. und letzter Tag, Brüssel



EUR: Moody's zu Luxemburg und Slowakei



EUR: S&P zu Lettland



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundestag, Plenum



09:00 DEU: Bundesgerichtshof verkündet Urteil zum Wiederkaufsrecht einer Gemeinde beim Verkauf von Bauland, Karlsruhe

09:30 DEU: Bundesrat, Plenum



09:30 DEU: Fortsetzung im Prozess um «Cum-Ex»-Aktiendeals gegen den Steuerrechtsanwalt Hanno Berger

DEU: Großer Verfallstag an der Börse, Frankfurt/M.



Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi