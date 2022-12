The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 02.12.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 02.12.2022



ISIN Name

BMG3775G1380 GCL NEW ENERGY HD-,00416

CA70339L1085 PATRIOT ONE TECHN

US29014R1032 ELOXX PHARMACEUT. DL-,01

