Goldman Sachs hat eine Liste mit Aktien erstellt, die 2022 schlechter als der Gesamtmarkt abgeschnitten haben und 2023 das Zeug zum Outperformer haben. Ein Wert in er Auswahl überrascht besonders. Berechnungen von Goldman Sachs zufolge neigten in der Vergangenheit Aktien, die sich schwächer als der Markt entwickelt hatten, im ersten Quartal des Folgejahres dazu, die Führung an der Wall Street zu übernehmen. Laut Analysten erweist sich das Muster in 13 der letzten 20 Jahre seit 2002 als gültig und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...