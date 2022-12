Die US-Börsen haben am Freitag nach einem abwechslungsreichen Handelstag uneinheitlich geschlossen. Überraschend starke Jobdaten hatten zunächst zu einem kräftigen Rücksetzer geführt, der in der Folgezeit jedoch neue Käufer in den Markt lockte. Der Dow Jones rettete sich in die Gewinnzone. Neben Aktien aus der Solarbranche waren vor allem China-Aktien stark gefragt. Die Stundenlöhne in den USA sind im November im Vergleich zum Vormonat doppelt so stark gestiegen, wie von Experten erwartet worden ...

