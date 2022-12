Führender Anbieter von Mobilfunk-, Telekommunikations- und ISP-Diensten führt persönliches Cloud-Angebot zum Schutz von Dateien, Fotos, Videos und anderen digitalen Inhalten ein

BRIDGEWATER, New Jersey, Dec. 03, 2022("Synchronoss" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: SNCR), ein weltweit führender und innovativer Anbieter von Cloud-, Messaging- und Digitalprodukten und -plattformen, hat heute einen mehrjährigen Vertrag mit einem der weltweit größten Netzbetreiber bekanntgegeben, der Synchronoss Personal Cloud für mehrere Millionen Teilnehmer in seinem Netz bereitstellt. Diese Vereinbarung wird in diesem Quartal zu den Finanzergebnissen von Synchronoss beitragen, da die Vorbereitungen für die Einführung laufen und der Übergang zu einem hauptsächlich SaaS-basierten Umsatzmodell erfolgt, sobald die Abonnenten den Dienst annehmen.

Als einer der weltweit führenden Anbieter von mobilen Geräten und Kommunikationsdiensten arbeitet dieser internationale Kunde mit Synchronoss zusammen, um eine Reihe von Mehrwertdiensten anzubieten, darunter die Möglichkeit, Dateien, Fotos, Videos und digitale Inhalte, die auf Handys und anderen Geräten gespeichert sind, zu sichern und zu verwalten. Dank der Größe und der Marktreichweite dieses Dienstanbieters schätzt das Unternehmen, dass dieser Kunde in den nächsten drei bis fünf Jahren zu einem seiner größten Cloud-Einsätze werden wird. Die Einführung der von Synchronoss betriebenen Personal Cloud-Lösung ermöglicht es Betreibern, neue Umsatzchancen zu generieren, den ARPU zu erhöhen und die Kundenabwanderung durch verbesserte Kundenbindung zu reduzieren.

"Diese Vereinbarung ist ein wichtiger Meilenstein für den weiteren Ausbau unseres Cloud-Geschäfts. Wir geben Mobilfunkanbietern auf der ganzen Welt strategische Werkzeuge an die Hand, um den Kundennutzen zu steigern", so Jeff Miller, President und CEO von Synchronoss. "Diese mehrjährige Vereinbarung ist ein Beispiel für die zunehmende Bedeutung von Cloud-Angeboten für führende Netzbetreiber. Sie erweitert unsere globale Präsenz und eröffnet neue Wachstumschancen für die Synchronoss Personal Cloud-Plattform. Vor allem aber wird die Einführung einer kundeneigenen persönlichen Cloud-Lösung diesen Betreiber in die Lage versetzen, eine engere Verbindung zu seinen Abonnenten aufzubauen und wichtige Geschäftskennzahlen zu verbessern."

