TEMECULA, Kalifornien, Dec. 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Clean Energy & Industrial Gases Group von Nikkiso Cryogenic Industries (die "Gruppe"), die zur Unternehmensgruppe Nikkiso Co., Ltd. (Japan) gehört, gibt bekannt, dass Francisco Oliva zum Business Development Manager für Südamerika ernannt worden ist.



Herr Oliva hat sowohl einen Abschluss als Maschinenbauingenieur als auch einen MBA und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Industriegasbranche bei Air Products (früher Indura) in Südamerika. Er war maßgeblich an der Implementierung und Optimierung der Geschäftsentwicklung, der Prozesse und des Projektmanagements für nationale und multinationale Unternehmen in den Bereichen Übernahmen, Geschäftsentwicklung und Beschaffung in Südamerika beteiligt.

Es wird von seinem Sitz in Santiago, Chile, aus die Geschäftsmöglichkeiten dort und im gesamten südamerikanischen Gebiet verwalten und entwickeln und er ist Emile Bado, Executive Vice President, Sales and Business Development und George Pappagelis, President von Nikkiso Cosmodyne, unterstellt.

"Wir freuen uns darauf, unsere Unterstützung für diesen wichtigen Markt mit den Branchen- und Marktkenntnissen von Herrn Oliva auszubauen und weitere Möglichkeiten in dieser Region zu entwickeln", so Emile Bado.

Mit dieser Neueinstellung setzt Nikkiso seine Bestrebungen fort, sowohl global als auch lokal für seine Kunden präsent zu sein.

ÜBER CRYOGENIC INDUSTRIES

Die Mitgliedsunternehmen von Cryogenic Industries, Inc. (jetzt ein Mitglied von Nikkiso Co., Ltd.) fertigen und warten technische Geräte zur Verarbeitung kryogener Gase (Pumpen, Turboexpander, Wärmetauscher usw.) und Prozessanlagen für Industriegase, Erdgasverflüssigung (LNG), Wasserstoffverflüssigung (LH2) und Organic Rankine Cycle zur Rückgewinnung von Abwärme. Cryogenic Industries wurde vor über 50 Jahren gegründet und ist die Muttergesellschaft von ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne und Cryoquip und Teil einer gemeinsam geführten Unternehmensgruppe mit etwa 20 operativen Einheiten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nikkisoCEIG.com und www.nikkiso.com.