SARNIA, Ontario, Dec. 03, 2022 Inc. ("Aduro" oder das "Unternehmen") (CSE: ACT) (OTCQB: ACTHF) (FSE: 9D50), ein kanadischer Entwickler von patentierten wasserbasierten Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffen und die Umwandlung von schwerem Rohöl und erneuerbaren Ölen in neue Ressourcen und höherwertige Kraftstoffe, gibt bekannt, dass er den Bau und die mechanische Montage seines Hydrochemolytic-Durchflussreaktors für Kunststoffe ("R2 Plastic") im Pilotmaßstab fertiggestellt hat.



Pläne für Tests und Zertifizierungen sind vorhanden und die endgültige Zertifizierung durch die Technical Standard and Safety Authority) schreitet voran, wobei die Registrierung noch in diesem Monat erwartet wird. Nach der Zertifizierung wird die Reaktoreinheit für abschließende Tests und Inbetriebnahme in das neu erweiterte Labor in London, Ontario (Kanada), verlegt.

Die R2 Plastic-Einheit ist die Kundenbindungseinheit des Unternehmens und wurde entwickelt, um verschiedene Kunststoffrohstoffe wie Polyethylen, Polypropylen und Polystyrol als Einzelstrommaterialien zu verarbeiten, gefolgt von einer Mischung dieser Rohmaterialströme. Der R2 Plastic wird auch verwendet, um die Auswirkungen von Materialien zu bewerten, die in mehrschichtigen Kunststoffen vorkommen, wie z. B. Papier, Pappe, polymere Materialien, metallisierte Schichten und Aluminiumfolie, was Aduros Pläne zur Verarbeitung von stärker kontaminierten Materialien, die derzeit von den bestehenden Technologien ausgeschlossen werden, effektiv vorantreibt. Dies sind wichtige Daten, die das etablierte Skalierungs- und Optimierungsprogramm des Unternehmens für das Skalierungs-Pilotprojekt unterstützen werden: R3 Plastic.

Im Jahr 2022 hat das Unternehmen mehrere Projekte in Angriff genommen, darunter den Bau der Reaktoreinheiten für das Kunststoff-Upcycling und die Bitumenveredelung, den Bau einer Flash-Trommel-Anlage für die Vorverarbeitung von Bitumen-Rohstoffen und die Erweiterung der Laboreinrichtungen und Laborkapazitäten, die die Ressourcen des Unternehmens für eine effizientere Durchführung unserer F&E-, Skalierungs- und Kommerzialisierungspläne zentralisieren werden.

Mit dem Abschluss dieser Projekte ist das Unternehmen in der Lage, im Jahr 2023 das Forschungs- und Testoptimierungsprogramm für den R2-Reaktor, die Umsetzung des Kundenbindungsprogramms sowie die Konstruktion der Reaktoreinheit, die Beschaffung der Ausrüstung, die Herstellung und die Inbetriebnahme der hochskalierten vorkommerziellen R3-Reaktoreinheit durchzuführen.

Begleitend zu diesem Update hat das Unternehmen einen Videorundgang durch den R2 Plastic-Reaktor mit unserem leitenden Wissenschaftler Anil Jhawar produziert. Das Video ist auf unserem YouTube-Kanal zu sehen: https://www.youtube.com/watch?v=hs9Z2P8TTwQ

Das Unternehmen hat auch ein Update der jüngsten Ankündigungen mit CEO Ofer Vicus erstellt. Der Link zu diesem Video ist: https://www.youtube.com/watch?v=9edB-DQ4BrM

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl und erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic-Technologie des Unternehmens aktiviert die einzigartigen Eigenschaften von Wasser in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und geringen Kosten arbeitet - ein wegweisender Ansatz, der geringerwertige Rohmaterialien in Ressourcen des 21. Jahrhunderts umwandelt.

Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an:

Ofer Vicus, CEO

ovicus@adurocleantech.com

Abe Dyck, Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 604-362-7011

Investor Cubed Inc.

Neil Simon, CEO

nsimon@investor3.ca

+ 1 647 258 3310

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten, sondern auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die der Überzeugung, Erwartung oder Prognose des Unternehmens zufolge in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider, die auf den derzeit verfügbaren Informationen basieren. Sie unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, sind zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantien für die zukünftige Performance, und dementsprechend sollte aufgrund der darin enthaltenen Unsicherheit kein unangemessenes Vertrauen in solche Aussagen gesetzt werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, gehören ungünstige Marktbedingungen und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Parteien liegen. Das Unternehmen hat weder die ausdrückliche Absicht noch die Pflicht, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, soweit dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

