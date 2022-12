Leipzig (ots) -Die Powerfrau des Popschlagers Christin Stark präsentiert ab Februar 2023 die erfolgreiche Chartshow im MDR-Fernsehen.Christin Stark: "Ich freue mich wahnsinnig auf die Moderation der Schlager des Monats. Eine neue, wunderschöne und für mich künstlerische Aufgabe, die ich so noch nicht erlebt habe. Es ist aber auch eine Herausforderung, in die Fußstapfen des 'Schlagertitans Bernhard Brink' zu treten."Mit dem Moderationswechsel erleben "Die Schlager des Monats" eine inhaltliche Auffrischung. Das Konzept rund um die Chart-Auswertungen wird erweitert: Neben Schlagerhits werden ab Februar 2023 auch beliebte Popsongs, die es in die Charts geschafft haben, gespielt. Weiterhin können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf Studiogäste und Backstage-Reportagen freuen."Ich bin sehr dankbar, dass der MDR mir diese Chance gibt! Ich bin voller Vorfreude auf die tolle Teamarbeit, denn nur gemeinsam sind wir STARK", so die 33-Jährige.Seit 2018 sind "Die Schlager des Monats" fester Bestandteil des MDR-Programms. Schlagertitan Bernhard Brink führte die Sendung zum Erfolg und sorgte regelmäßig bundesweit für großen Zuspruch.Bernhard Brink prägte 35 Jahre die MDR-Unterhaltung: Er moderierte Erfolgssendungen wie "Das deutsche Schlagermagazin", "Die Schlager des Sommers", "Die Schlager des Jahres", "Die größten Hits aller Zeiten" und zuletzt "Die Schlager des Monats". "Ich möchte mich bei all meinen Fans bedanken für die jahrzehntelange Treue. Danke an all die Teams beim MDR für die vertrauensvollen und professionellen Produktionen in über 30 Jahren. Ich kenne das Geschäft sehr gut. Irgendwann kommt der Ruf nach Veränderung und das ist besonders hart, wenn es einen selber betrifft. Ich wünsche Christin natürlich alles Gute und freue mich für sie. Ich fühle mich in Bestform und rufe allen zu: Der Schlager lebt und auch der Sänger Bernhard Brink."Peter Dreckmann, Unterhaltungschef des MDR: "Wir haben mit Bernhard Brink viele erfolgreiche Sendungen produziert. Für die vielen Jahre der stets guten Zusammenarbeit und für die vielen Erfolge, die wir gemeinsam hatten, gebührt Bernhard unser ganz herzlicher Dank. Auch wenn wir uns jetzt für eine neue Moderatorin entschieden haben, der Sänger Bernhard Brink wird in unseren Sendungen natürlich weiterhin dabei sein."Am 6. Januar 2023 wird Bernhard Brink zum letzten Mal "Die Schlager des Monats" präsentieren.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Tel.: (0341) 3 00 64 55,E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5385740