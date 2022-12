Aktien Wochenrückblick. Und jede Serie endet mal. So auch die Serie der Wochengewinne im DAX. Zwar nur knapp unter dem Vorwochenschlusskurs, aber immerhin nur 12 Punkte niedriger. Diese Woche fand das Eigenkapitalforum der Deutschen Börse statt - "Place to be" für deutsche Mid-Small- und Micro-Caps. paragon's CFO deutete Lösungen an, die bereits jetzt präsentiert wurden. Und Einhell, Mutares, Symrise, LPKF, Heliad, Aurelius, GK Software, MorphoSys - um nur wenige der insgesamt über 160 Unternehmenspräsentation im 30 minuten-Format zu nennen. Spannende Einblicke in aktuelle Unternehmensentwicklungen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...