Aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Die Erholung des globalen Aktienmarkt-Index setzte sich in der letzten Woche fort. Die Performance betrug in EUR +0,4%. Der Stoxx 600 (in EUR +0,7%) und der Emerging Market Index (in EUR +3,0%) stiegen stärker an. Auch der Nikkei 225 outperformte den globalen Aktienmarktindex. Er legte in EUR um +1,5% zu. Die Emerging Markets sollten in den nächsten Monaten eine bessere Performance erzielen als zuletzt. Ein wichtiger Grund, der dafür spricht ist die vor einigen Wochen eingetretene Dollar-Abschwächung. Diese sollte auch länger andauern. Solche Situationen spiegeln eine erhöhte Risikobereitschaft der Anleger wider. Und diese ist bei den Emerging Markets aufgrund der dort erhöhten politischen oder/und wirtschaftlichen Risiken für eine Erholung auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...