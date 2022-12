Toronto, 3. Dezember 2022 - Halo Collective Inc. ("Halo" oder das "Unternehmen") (NEO: HALO) (OTCQB: HCANF) (Deutschland: A9K0) informiert über die aktuelle Umsatzentwicklung und kann mitteilen, dass Halo mit einem Umsatz von knapp über 11,7 Millionen Dollar im bisherigen Verlauf von 2022 eine der verkaufsstärksten Marken in Oregon ist. Halo baut seinen Marktanteil weiter aus, indem es in die Region Ost-Oregon vordringt und den Umsatz in diesem Vertriebsgebiet erhöht. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte derzeit an über 450 Ausgabestellen und Großhändler im ganzen Bundesstaat, wobei die Mehrheit der Kunden monatliche Bestellungen aufgibt.

Das Unternehmen hat ein starkes Vertriebsteam in Oregon aufgebaut, das zusammengenommen über 60 Jahre Erfahrung im Cannabisbereich besitzt. Seit August konzentriert das Unternehmen seine Verkaufsbemühungen auf die Region Ost-Oregon und hat zunehmende Auftragseingänge verzeichnet, was zu einer Umsatzzuwachs von über 30 % geführt hat. Durch den Aufbau eines wertvollen Netzes von Branchenkontakten ist das Vertriebsteam erfolgreich in die regionalen Teilmärkte eingedrungen und setzt seinen aggressiven Plan zur Umsatzausweitung in ganz Oregon fort, um weitere Marktanteile zu gewinnen.

Halo verfügt derzeit über einen Kundenstamm von über 450 Großhändlern, von denen der Großteil monatliche Bestellungen aufgibt. Zu den jüngsten bemerkenswerten Partnerschaften gehören Produkteinführungen bei einer der größten Kette von Ausgabestellen des Bundesstaates mit über 30 Standorten und bei Oregons erstem reinem Lieferunternehmen. Das Lieferunternehmen liefert pro Monat 10.000 bis 15.000 Premium-Cannabisprodukte an Kunden, darunter auch die Blütenprodukte von Halo. "Wir sichern uns weiterhin wichtige Partnerschaften mit namhaften Großhandelspartnern und erweitern unsere Markenpräsenz im gesamten Bundesstaat. Mit dem weiteren Ausbau unseres Katalogs bemühen wir uns auch darum, den Absatz bei bestehenden Kunden durch Werbeaktionen und grundlegende Marketingtaktiken zu erhöhen", erklärt Jesse Garner, Managing Director of Sales in Oregon.

Das Unternehmen verzeichnete eine Nachfrage nach cannabishaltigen Vape-Kartuschen, was mit einem Anstieg des Umsatzes in dieser Kategorie von 170.000 US-Dollar vom 1. zum 2. Quartal einherging. Die Marke Hush gehört weiterhin zu den 10 meistverkauften Marken im Bundesstaat Oregon, wie in einem von MJBI bzw. einem von Headset veröffentlichten Artikel erwähnt wird. Das Unternehmen verfügt derzeit über die 6 verkaufsstärksten Geschmacksrichtungen in der Unterkategorie der 510er-Gewindekartuschen für Cannabis-Vape-Verkäufe in Oregon. Nachdem ein Rückgang des Cannabis-Vape-Konsums nicht absehbar ist, haben sich die Marken im Portfolio von Halo weit vor den Konsumtrends anderer Wettbewerbsmarken positioniert.

Nach Angaben von BDSA wird der weltweite jährliche Cannabisumsatz voraussichtlich von 30 Milliarden Dollar im Jahr 2021 auf 57 Milliarden Dollar im Jahr 2026 steigen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von fast 13 % entspricht. In den Vereinigten Staaten wird sich der Cannabisumsatz von 25 Milliarden Dollar im Jahr 2021 auf 42 Milliarden Dollar im Jahr 2026 erhöhen, was 75 % des gesamten weltweiten Cannabisumsatzes ausmachen wird. Trotz eines inflationären Umfelds und der Sorge vor einer Rezession, die die Konsumausgaben dämpfte, wird der Umsatz mit legalem Cannabis in den USA bis Ende 2022 27 Milliarden Dollar erreichen, was einem Anstieg von 7 % gegenüber einem Umsatz von 25 Milliarden Dollar im Jahr 2021 entspricht.

Mit den aktuellen Plänen, die Produktion bei Pistil Point zu erhöhen, passt das Unternehmen zugleich seine Umsatzziele an, um sich auf ein zusätzliches Angebot vorzubereiten, wenn die vorgeschlagenen Änderungen eintreten.

Über Halo Collective

Halo konzentriert sich auf die Westküste der Vereinigten Staaten, wo es über vertikal integrierte Betriebe verfügt, die die gesamte Wertschöpfungskette vom Samen bis zum Verkauf abdecken. Halo kultiviert, extrahiert, produziert und vertreibt hochwertige Cannabis-Blüten, Pre-Rolls, Vape Carts, Edibles und Konzentrate. Halo vertreibt diese Produkte unter einer Reihe von Marken wie Hush, Winberry Farms, seiner Einzelhandelsmarke Budega und unter Lizenzvereinbarungen mit FlowerShop*. Darüber hinaus hat Halo in Los Angeles zwei Abgabestellen unter der Marke Budega in North Hollywood bzw. Hollywood eröffnet und plant, in 2022 eine weitere in Hollywood zu eröffnen.

Im Nicht-THC-Sektor expandiert Halo in Gesundheits- und Wellness-Bereiche, darunter CBD und funktionelle Nahrungsergänzungsmittel wie nootropische Nutrazeutika und nicht-psychotrope Pilze. Halo verfügt durch eine Reihe von Übernahmen über Produktangebote in Form von Getränken (H2C-Getränke), auflösbaren Wirkstoffstreifen (Dissolve Medical), Kapseln (Hushrooms) und topischen Nahrungsergänzungsmitteln (Hatshe) mit einem geplanten nationalen Vertrieb über eine strategische Vereinbarung mit SWAY Energy Corporation.

Halo hat erfolgreich eine Reihe von Unternehmen übernommen und integriert, die anschließend umstrukturiert wurden, um Akanda Corp. (NASDAQ: AKAN) zu gründen, ein internationales Unternehmen für medizinisches Cannabis und Wellness, dessen größter Aktionär Halo ist. Halo hat auch eine Reihe von Softwareentwicklungen erworben, darunter CannPOS, Cannalift, CannaFeels und eine diskrete sublinguale Dosierungstechnologie, Accudab. Halo beabsichtigt, diese Unternehmen (einschließlich ihres geistigen Eigentums und ihrer Patentanmeldungen) in eine Tochtergesellschaft mit dem Namen Halo Tek Inc. umzuorganisieren und zu einem noch zu bestimmenden Zeitpunkt eine Ausschüttung der Aktien von Halo Tek Inc. an die eingetragenen Aktionäre vorzunehmen.

Weitere Informationen zu Halo finden Sie in den Offenlegungsunterlagen von Halo auf SEDAR unter www.sedar.com.

