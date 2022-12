Walt Disney (WKN: 855686) ist bereits im Sportbereich aktiv. Keine Frage: ESPN ist ein starker Dienstleister in diesem Segment. Zwar sind die Kabelverträge seit Jahren rückläufig, der Streaming-Dienst ESPN+ ist jedoch ein Format, das immer mal wieder im Vordergrund steht. Der inzwischen ausgeschiedene CEO Bob Chapek hielt an dem Bereich fest. Seiner Ansicht nach gibt es jede Menge Wert in diesem Geschäftsbereich. Seine Pläne überzeugten unlängst offenbar selbst die Kritiker unter den Investoren. ...

