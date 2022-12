"Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist nur eine vorübergehende Erscheinung." Nun, dass Kaiser Wilhelm II. mit seiner Einschätzung nicht Recht behielt, ist längst bekannt. Spannend ist allerdings die Entwicklung, welche die Autos nun durchmachen. Die klassischen Autos, mit Verbrennungsmotoren, scheinen nämlich tatsächlich nur eine vorübergehende Erscheinung gewesen zu sein. Wenn auch eine sehr erfolgreiche und langfristige. Ab dem Jahr 2035 sollen keine Autos mit Verbrenner mehr gebaut werden, dieses Vorhaben treibt die Europäische Union gerade voran. Dabei rückt ein anderes Zitat, ein Zitat des deutschen Politikwissenschaftlers Claus Leggewie, in den Fokus: "Es muss peinlich werden, große Autos zu fahren und Energie zu verschwenden, als gäbe es kein Morgen."

Nun scheint die Zeit reif, die globale Wirtschaft und die Weltpolitik denken immer mehr in die Richtung einer CO²-freien Welt. Das Interesse an E-Autos wird immer größer. 300 Modelle sind mittlerweile auf dem Automobilmarkt erhältlich. Ende 2021 waren rund 2,5 Millionen Elektrofahrzeuge zugelassen, die Zahl der Neuzulassungen stieg um 26%. 2015 gab es 450.000 elektrobetrieben Fahrzeuge, die zugelassen waren. Der Trend ist deutlich und wird sich nun wohl noch deutlich verstärken. Es gibt aber noch Hürden, welche überwunden werden müssen. Eine davon ist die Beschaffung der Rohstoffe, welche für die Produktion der E-Autos benötigt werden. Eine andere die verstärkte Produktion selbst und eine dritte Hürde stellen Innovationen dar, welche die Technologie nach und nach vorantreiben, bis sie komplett ausgereift ist.

Elektromobilität-Aktien: Diese Unternehmen helfen beim Überwinden der letzten Hürden

Vanadium Resources (ISIN: AU0000053522): Wie bereits angeschnitten, braucht es eine ganze Menge von Rohstoffen, um den Elektro-Boom möglich zu machen. Die wichtigsten sind dabei die Batteriemetalle. Eines der Metalle, dass bei der Produktion von E-Autos benötigt wird, ist Vanadium. Eine Hauptrolle könnte bei der Beschaffung des Rohstoffs Vanadium Resources spielen. Das australische Unternehmen betreibt in Südafrika Steelpoortdrift-Projekt. Dieses dreht sich um das wohl größte unerschlossene Vanadium-Vorkommen auf der ganzen Welt. Das Projekt steht in den Startlöchern, weswegen Vanadium Resources schon bald seinen Teil dazu beitragen könnte, die Hürden auf der Ressourcen-Ebene zu überwinden und die E-Autos auf die Straße zu bringen. Der 2017 gegründete Konzern ist auch an der deutschen Börse vertreten.

Volkswagen (ISIN: DE0007664039): Von der deutschen Börse ist dieser Automobilhersteller längst nicht mehr wegzudenken. Nun zeigt VW, dass sich ein Unternehmen nur dann auf Tradition berufen kann, wenn es auch mit der Zeit geht. Der Konzern hat schon eine ganze Reihe von E-Autos auf den Markt gebracht und steckt viel Geld und Expertise in die Entwicklung rund um die E-Mobilität.

Tesla (ISIN: US88160R1014): Der US-Konzern gilt als Mutter aller E-Autos. Tatsächlich beschäftigt sich Tesla schon fast 20 Jahre mit der E-Mobilität und hat die Technologie weit vorangetrieben. Das Unternehmen von CEO Elon Musk, der als reichster Mensch der Welt gilt, dürfte im Fahrersitz sitzen, wenn die E-Autos nun im großen Stil produziert werden.

Lyxor MSCI Future Mobility ESG (ISIN: LU2023679090): An der Börse können auch Elektromobilitäts-Fonds gehandelt werden. Ein spannender ist dieser mit Top-Holdings Tesla. Auch Nvidia (ISIN: US67066G1040), Uber (ISIN: US90353T1007) und Plug Power (ISIN: US72919P2020) sind hier mit von der Partie.

iShares Electric Vehicles and Driving Technology (ISIN: IE00BGL86Z12): Bei diesem ETF sind ebenfalls viele E-Mobilität-Aktien vertreten. Top-Holdings sind unter anderem die asiatischen Unternehmen Nio (ISIN: KYG6525F1028), Suzuki (ISIN: JP3397200001) und Honda (ISIN: JP3854600008).

Werden die Straßen schon bald nur noch von E-Autos befahren?

Es sieht ganz danach aus. Ab dem Jahr 2035 sollen wohl keine Autos mit Verbrennungsmotoren mehr produziert werden, manche Automobilhersteller könnten diesen Umschwung sogar noch früher einleiten. Jetzt kommt es auf verschiedene Branchen und deren Unternehmen an, ob der Switch zur Elektromobilität so rasant gelingen kann, wie er sich derzeit ankündigt. Das Rennen ist freigegeben, es müssen aber noch Hindernisse aus dem Weg geräumt werden.

